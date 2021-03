Der lægges nu støjdæmpende asfalt på den nordlige del af Roskildevej fra Roholmsvej til kommunegrænsen ved Høje Taastrup - og på Egelundsvej. Arkivfoto: brie

Ny asfalt skal få støjen ned på Roskildevej og Egelundsvej

Albertslund Posten - 19. marts 2021 kl. 06:55 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

trafik Støj fra trafik er et stort problem, og en af måderne at få gjort noget ved det, er ved at lægge støjdæmpende asfalt på vejene.

Det kommer nu på en del af Roskildevej og på hele Egelundsvej.

Roskildevej har tidligere fået støjdæmpende asfalt på den sydlige del. Nu skal der også lægges på den nordlige. Det sker som en såkaldt partiel udskiftning. Det betyder en grundig reparation af den eksisterende belægning i et større område, hvor beskadiget belægning bortfræses og erstattes af ny belægning.

Udskiftningerne vil ske på strækningen Roholmsvej til kommunegrænsen ved Høje Taastrup.

Kommunalbestyrelsen har godkendte sagerne om begge veje på det seneste møde. Roskildevej først - her indledte Leif Pedersen (SF).

"Støj er et kæmpe problem, og der dør ligeså mange af sygdomme relateret til støj som sygdomme relateret af luftforurening", sagde han. "Derfor bør vi gøre alt, hvad vi kan for at reducere støjen. Man kan gøre meget -f.eks. sænke hastigheden. Det gør vi ikke her, for det vil kræve en ombygning af Roskildevej. Men vi siger ja til det her, og vi renoverer noget asfalt. Men vi må på sigt se på Roskildevejs struktur, og det må vi tænke i ret hurtigt.

Vi skal have en støjmåling Fedai Celim (EL) sagde: "Vi tiltræder sagen, men vi kan stadig nå at sænke farten, så støjen dæmpes endnu mere. Jeg vil foreslå, at vi tager en støjmåling før og efter, så vi får et billede af effekten af den støjdæmpende asfalt".

Det forslag blev senere gjort til en del af den samlede indstilling.

Jørn Jensby (S) var enig med Leif Pedersen og tilføjede: "Vi skal arbejde med støjbegrænsning, så meget vi overhovedet kan. Vi skal begrænse, alle steder, hvor det er muligt. Men vi tiltræder sagen her."

Derefter blev indstillingen vedtaget.

På Egelundsvej var det oprindeligt et forslag fra forvaltningen, at den almindelige asfalt skulle beholdes, og i stedet skulle man sænke hastighedsgrænsen fra 50 til 40 km/t og lave sideheller som forhindrede bilisterne i at køre for stærkt.

Men på et møde i Miljø- og Byudvalget i januar blev man enige om at sende sagen tilbage til forvaltningen for at få et bud på, hvad det ville koste at lægge støjdæmpende asfalt på i stedet - og beholde de 50 km/t.

På kommunalbestyrelsesmødet sagde Leif Pedersen, at SF stadig ønskede at få hastigheden sat ned.

"Nu laver vi støjsanering i form af støjdæmpende asfalt. Første forslag var nedsættelse af hastigheden og sideheller, så farten blev sat ned. Den løsning går vi stadig ind for. Det er rigtigt at nedsætte farten og dermed støjen", sagde Leif Pedersen, der pointerede, at når der var sideheller, ville bilisterne tilpasse hastigheden efter forhindringerne, og dermed vil man holde den lave fart.

"Vi er enige med SF og vil gerne stemme for at nedsætte hastigheden", sagde Fedai Celim "Desuden ønsker vi under alle omstændigheder sideheller på vejen, så farten sættes ned".

Lars Gravgaard Hansen (K) var ikke enig med dem:

"Vi tiltræder indstillingen og er ikke enige med Leif om, at folk tilpasser hastigheden. Det gælder om at komme først. Leif får det til at lyde som om hastigheden sættes op til 50 km/t. Vi bibeholder hastigheden, og med den nye asfalt vil beboerne i området opleve mindre støj", sagde han.

"Jeg har ikke sagt, at hastigheden øges", svarede Leif Pedersen. "Jeg vil gerne vide, hvorfor syntes vi, at hastigheden skulle ned på 40 km/t på Gadagervej men ikke nu på Egelundsvej? Her lavede vi også bump. Hvorfor skal vi ikke tilgodese, at vi får støjen ned ved lavere hastighed. Andre steder - f.eks. Risby - er der chikaner, og der fungerer det fint.

"Jeg tror, at støjreduktionen kommer helt automatisk, når elbilerne vinder mere indpas. Så vi tiltræder den nye indstilling fra forvaltningen", sagde Alla Høyer (DF).

Herefter var der afstemning. Først om SF's ændringsforslag om at sænke hastigheden og beholde almindelig asfalt.

Forslaget blev ikke vedtaget. 5 ud af 21 stemte for (SF, EL og Al) Resten imod.

Selve indstillingen blev herefter vedtaget. 16 stemte for, 4 imod (SF og EL), mens 1 (AL) undlod.