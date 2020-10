Ny Kvickly-chef: Vi vil stadig være en aktiv del af lokalområdet

Christianshavn er skiftet ud med Albertslund for Martin Kjær, der er ny varehuschef i Kvickly.

Men vestegnen er på ingen måde ukendt for den 41-årige Martin Kjær. Han bor i Taastrup, og har tidligere huseret i Hvidovre.

Den nye chef følger efter Jonas Møller Christensen, der efter fem år er rykket til Esbjerg. Som varehuschef fik han skabt en del opmærksomhed omkring Kvickly, med involvering i flere aktiviteter i lokalområdet, som for eksempel støtte til Døvelandsholdet og en række andre idræts-formål.

"Jeg kan ikke være "Jonas 2", for det ville være en dårlig kopi. Jeg har nogle andre ting som jeg kan, men Kvickly vil stadig støtte op om og være en aktiv del af lokalsamfundet. Det betyder meget for mig."

Fødselsdag

Han har allerede fået opfordringer og invitationer, og bebuder at han nu vil studere dem nærmere, og bruge tid på at lære området ordentligt at kende.