Ny DF-profil: Nu får vi en frisk start

Et nyt ansigt skal nu tegne Dansk Folkeparti i Albertslund. Som tidligere omtalt har Danni Olsen besluttet at stoppe nu, mens Allan Høyer og Joan Marquardt ikke vil genopstille til næste valg.

Meget tyder også på, at Tina Bodholt Nielsen er favorit til at blive partiets spidskandidat.

"Det afgør vi på et opstillingsmøde senere, forhåbentlig indenfor et par måneder", siger hun.

Det ligner dermed ikke en nem "stafet", den hun overtager, som frontfigur for et parti hvor flere profiler har forladt gruppen. Men hun erklærer sig klar til opgaven:

"Jeg er selvfølgelig ked af at de andre ikke vil genopstille. Men det kommer jo ikke bag på mig, jeg har vidst det et stykke tid. Og jeg er glad for at vi har en meget stærk lokalforening, hvor der er mange der gerne vil tage over."