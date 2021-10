Klublokalerne her på Alberts Vænge bliver suppleret af motorværksted ved fængselsgrunden og mulighed for at køre på baner i Hedeland.

Ny AMC-plan: Værksted ved fængslet og kørsel i Hedeland

De nye klublokaler i Alberts Vænge skal suppleres med værksted og "udenbys" baner

Albertslund Posten - 14. oktober 2021 kl. 07:00

En af de mest langstrakte, politiske sager i Albertslunds historie har nu fået føjet et nyt kapitel til.

Albertslund Motorsports Center (AMC) skal som tidligere omtalt flytte fra sin nuværende placering ved Hyldager Bakker, på grund af bolig-planerne her, og til klublokaler i Alberts Vænge.

Det er nu besluttet, at det er lokaler, der skal suppleres af et motorværksted på fængselsgrunden, samt mulighed for at køre på baner i Hedeland. Sidstnævnte efter aftale med Høje-Taastrup Kommune.

Det besluttede et politisk flertal i kommunalbestyrelsen på sit møde tirsdag aften, hvor den endelige udformning af det nye klubtilbud skulle vedtages.

Trukket længe ud "Denne sag er trukket alt for længe i langdrag. Det er ikke fair, for børn, unge og medarbejdere", sagde Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Hun opfordrede derfor til at kommunalbestyrelsen nu ville tilslutte sig oplægget:

"Min ambition er at skabe et nyt klubtilbud, der evner at favne flere børn og unge der ikke finder sig til rette i de øvrige klubtilbud. Nu med mere fokus på håndværksmæssige fag, og med et spor med motocross, hvor vi styrker den pædagogiske indsats med flere medarbejder-ressourcer."

Ville udsætte sagen Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet var dog ikke glade for oplægget. Helge Bo Jensen (Enh.) fremlagde et ændringsforslag fra de tre partier, der gik på at udsætte sagen og tage fornyet stilling efter kommunalvalget - hvor "den tidligere besluttede nedrivning af AMC sættes i bero", som det var formuleret.

Det fik kritik fra både Marianne Burchall, der mente at det netop var at forhale sagen yderligere, og Lars Gravgaard (Kons.), der mente at forslaget "kom alt for sent":

"Det er bare at forlænge pinen", sagde han.

Folkeafstemning Allan Høyer (DF) kaldte oplægget "ren valgflæsk", og ville have en garanti fra borgmesteren på, at klubben kan blive på Alberts Vænge i mindst tre år.

Kenni Flink (Alt.) mente, at et tidligere forslag fra DF om en folkeafstemning om AMC skulle på bordet igen. Det fik støtte fra Fedai Celim (Enh.), men både det og ændringsforslaget blev afvist.

Leif Pedersen (SF) understregede, at hans parti var imod lukning af AMC, men at man nu støttede at klubben kan komme et andet sted hen.

Steen Christiansen fremhævede, at hans parti har "ment det samme siden april 2018":

"Vi har hele tiden sagt, at vi vil bygge og støjdæmpe. Mange får glæde af Hyldager Bakker, men vi har også sagt, at der skal være et nyt klubtilbud for de unge. Gerne med motorsport som en central del. Det står vi ved."

1 november Oplægget om klub, værksted og baner blev vedtaget af et flertal på 15 ud af 21 medlemmer - S, SF, R, K og V stemte for, mens Ø, DF og Å stemte imod.

Flytningen af AMC er sat til 1. november. Med beslutningen følger også, at der tilføres flere pædagogiske ressourcer til det nye klubtilbud. Motorværkstedet vil formentlig blive indrettet i en container på fængselsgrunden.