Den danske MeToo-debat er nu også nået til Albertslund. Foto: Michala Rask Mikkelsen/Lucy Nicholson/Reuters

Send til din ven. X Artiklen: Nu vil kommunen have afdækket sexisme: Ansatte og politikere skal have flere spørgsmål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu vil kommunen have afdækket sexisme: Ansatte og politikere skal have flere spørgsmål

Spørgsmål om uønskede berøringer, omfavnelser, kys og diskrimination vil indgå i kommunens undersøgelse

Albertslund Posten - 12. november 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

"Har du oplevet uønskede berøringer, omfavnelser eller kys?"

"Har du oplevet at blive diskrimineret eller dårligt behandlet på grund af dit køn?"

"Har du oplevet forskelsbehandling grundet din alder, et handicap, din nationale/sociale oprindelse, seksuel orientering, politiske anskuelse, race/hudfarve eller etnisk oprindelse?"

Sådan lyder tre af de spørgsmål som ansatte og folkevalgte i Albertslund Kommune får stillet, i forbindelse med en afdækning af om der forekommer sexisme og chikane i kommunen.

Anonyme henvendelser På sit møde tirsdag aften besluttede kommunalbestyrelsen sig for en proces for hvordan undersøgelsen skulle foregå. Som tidligere omtalt er det Alternativet, der har rejst et forslag om at få undersøgt om der er tilfælde af sexisme og krænkelser i Albertslund Kommune. Der var allerede på mødet i oktober enighed blandt politikerne om at det skal undersøges, men ikke hvordan.

Derfor blev sagen sendt tilbage til forvaltningen, der blev bedt om at udarbejde et nyt forslag. Det går på, at spørgsmål om sexisme og anden krænkende adfærd skal indgå i spørgsmålene for den allerede eksisterende Trivsels- og APV-måling i kommunen.

I forvejen er der spørgsmål om krænkende handlinger, herunder et spørgsmål om uønsket seksuel opmærksomhed, og forvaltningen anbefalede at der skulle tilføjes tre yderligere spørgsmål om sexisme - de tre som nævnt i starten af artiklen her.

Derudover bliver der indført en såkaldt whistleblower-ordning, med mulighed for anonyme henvendelser om sexisme.

DF: Ikke nødvendigt Der var ikke fuld tilslutning til processen. Dansk Folkeparti undlod at stemme, og Allan Høyer begrundede det med, at man ikke fandt det nødvendigt, men mente at den nuværende APV-måling allerede giver mulighed for at få afdækket om der er et problem.

Nils Jensen (Soc.) advarede i et humoristisk betonet indlæg imod overdreven angst for berøringer. Med en forsikring om at han bakkede op om forslaget, og nok skulle stemme for.

Det fik Hediye Temiz (Rad.) til at advare mod ikke at tage for let på emnet, men fokusere på det vigtigste, nemlig om nogen udsættes for sexisme og andre former for krænkelser.

Næste trivsels- og APV-måling planlægges til foråret 2021. Resultatet af målingen vil blive forelagt for Økonomiudvalget i maj/juni.

relaterede artikler

Borgmester bakker forslag op: God idé at få undersøgt sexisme i kommunen 23. september 2020 kl. 14:24