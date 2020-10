Nu undersøges det om AMC får lov til at blive liggende

På møde den 18. juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at: "Der udarbejdes et skitseprojekt og støjberegninger med henblik på at få Erhvervsstyrelsens vurdering af, om AMC's forbliven på nuværende placering vil leve op til Fingerplanens krav. Det forudsættes, at AMC kører på eldrevne maskinel, at Hyldager Bakker i al væsentlighed gennemføres med henblik på støjdæmpning og rekreative værdier og fortsat boligbyggeri på Hyldagergrunden".

"I første omgang vil vi have Erhvervsstyrelsens vurdering af, hvordan sagen skal håndteres lokalplanmæssigt. Vi vil have Erhvervsstyrelsens til at vurdere, om det er muligt at den eksisterende lokalplan for området for Hyldagerbakker evt. kan erstattes af en lokalplan der indeholder et projekt med AMC eller af et projekt delt i to lokalplaner, hvor én er for et nyt projekt med Hyldager Bakker og én er for AMC".