Nu skal de unge testes for Covid-19 i Albertslund

Som et led i regeringens nye tiltag for at mindske Covid-19 smitten, skal så mange unge som muligt i 17 kommuner i hovedstadsområdet testes. Det er frivilligt at blive testet, men man opfordrer alligevel alle til at tage testen.

Albertslund er første kommune i rækken, og her tilbydes der test for de unge fra 15-25 år fra mandag til og med torsdag næste uge.

Mandag er det på FGU Albertslund/Glostrup.

Tirsdag, onsdag, torsdag er det i Bygning M tæt på Vestskoven gymnasium i Albertslund.

Det oplyser Albertslund Kommune på sin hjemmeside.