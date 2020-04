Nu rykker det: Indeklima, belysning og fjernvarme sættes i gang

Anlægsloftet, der begrænser kommunernes anlægsarbejder, er fjernet. På grund af coronakrisen skal der gang i beskæftigelsen, og derfor opfordres kommunernes til at sætte gang i projekter her og nu.

"Vi har altid en masse arbejder, vi gerne vil have sat i gang. Men på grund af anlægsloftet har vi måttet vente. Men nu får vi mulighed for at trække nogle projekter frem fra skuffen og realisere dem", siger Leif Pedersen (SF), formand for Miljø- og Byudvalget.