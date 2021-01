Nu kan man hente bøger, man har bestilt og fået reserveret via bibliotekets hjemmeside. Arkivfoto: Albertslund Bibliotek.

Nu kan du få take away bøger fra biblioteket

To gange om ugen er det nu muligt at afhente materialer på hovedbiblioteket. Men læs med, for der er lige nogle regler, du skal overholde!

Albertslund Posten - 19. januar 2021 kl. 09:07 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Albertslund Bibliotek indfører nu take away ordning på bøger, musik etc - altså fysisk materiale, som man kan bestille på forhånd og siden hente.

To gange ugentlig kan man nu hente opfyldte reserveringer i den tid, biblioteket er lukket på grund af corona-restriktionerne: tirsdage kl. 10-14 og torsdage kl. 12-16.

Daniel Rastén, teamchef og kulturformidler på Albertslund Bibliotek forklarer:

"Selvom Albertslund Bibliotek lige som landets andre biblioteker er lukket for fysisk adgang, har det hele tiden været muligt at få bibliotekarisk hjælp til f.eks. sin opgaveskrivning. Det digitale bibliotek er også blevet opprioriteret og kører for fuldt sving. Men nu gør Albertslund Bibliotek det endnu nemmere for borgerne at reservere og afhente materialer".

Sådan gør man Sådan gør du: Bestil hjemmefra via hjemmesiden eller biblioteksapp'en. Afvent at du får besked med et reserveringsnummer (se bort fra sidste frist for at afhente). Hent dine materialer ved Albertslund Biblioteks bagindgang i ovenstående tidsrum. (Gå til højre ved MusikTeatret og følg bygningen til rundt om hjørnet, hvor der ligger en p-plads. Bibliotekets bagindgang har en stor gitterport, hvor personalet tager imod).

Overhold restriktionerne Biblioteket beder om, at man overholder de her restriktioner, når man henter: Du skal være iført mundbind eller visir, inden du henvender dig. Hvis der er kø, er det vigtigt, at du overholder bibliotekets skiltning og holder 2 meters afstand til de andre borgere. Oplys dit afhentningsnummer til medarbejderen ved porten. Afvent at medarbejderen henter dine materialer til dig. Biblioteket sørger for at registrere udlånet til dig. Tag dine bøger og film med hjem og nyd dem i din egen lune stue.

Læs mere her Man kan læse præcis, hvad man skal gøre på bibliotekets hjemmeside.

"Teksten skulle gerne forklare præcis, hvordan man gør. Men ellers er vi altid klar på at svare på spørgsmål. Bare sig til!", lyder det fra Daniel Rastén.