Nu kan du få bøger mellem hænderne igen

Albertslund Bibliotek giver ulighed for, at man kan bestille bøger og andre materialer og så hente det på biblioteket

Albertslund Bibliotek åbner nu for bestilling af bøger. Som antydet i Albertslund Posten i sidste uge, er Albertslund Bibliotek klar med en ordning, hvor man kan bestille bøger - og musik, film og andre materialer - til afhentning på biblioteket. Bøgerne bestilles via bibliotekets hjemmeside.

Bogposerne er klar senest to dage efter bestilling. Man kan max. bestille 8 bøger af gangen, og bogposerne skal afhentes ved bibliotekets bagindgang på hverdage mellem kl. 12-14.

Man kan også få udleveret ankomne reserverede materialer, som man ikke nåede at hente, da landet lukkede ned.

Bibliotekschef Marie-Louise Fischer Hoffmann glæder sig til at komme i gang med bogposerne:

Glæder os til at komme i gang

"Vores bibliotekarer glæder sig til at kunne servicere borgerne med fysiske materialer igen", siger hun.

"Det er ikke sikkert at biblioteket kan skaffe præcis den ønskede bog. Det skyldes at den nationale kørselsordning, hvor bibliotekerne deler materialer med hinanden, stadig er lukket. Men alt, hvad vi har på hylderne kommer i spil", lover bibliotekschefen. "Vi håber at albertslunderne tager godt imod muligheden".