Nu kan du blive vaccineret mod influenza

Lægerne i Albertslund meddeler, at det nu er muligt at få gratis vaccination mod influenza.

Det foregår i tidsrummet 1. oktober til 14. oktober og foregår hos ens egen praktiserende læge.

Gratis vaccination tilbydes:

- alle pensionister (fyldt 65 år)

- alle førtidspensionister

- alle med kronisk sygdom, hvor det er relevant at vaccinere (bl.a. hjerte, lunge syge)

- gravide, der er længere end uge12

- alle ansatte i sundheds- og plejesektoren

Man skal selv tage kontakt til sin egen læge og ringe om tidsbestilling. Man kan søge mere information på sin læges hjemmeside.