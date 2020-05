Nu kommer der trafikregulering af krydset Herstedvestervej-Egelundsvej syd. Arkivfoto Foto: Arkivfoto Martin Kleisberg

Send til din ven. X Artiklen: Nu gøres der noget ved farligt lyskryds på Egelundsvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu gøres der noget ved farligt lyskryds på Egelundsvej

jLysregulering af krydset Egelundsvej-Herstedvestervej er vedtaget af politikerne sammen med en samlet ændring af hele strækningen langs Herstedvestervej

Albertslund Posten - 24. maj 2020 kl. 06:23 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I nogle år har der været arbejdet på at forbedre trafikforholdene i det farlige kryds Egelundsvej-Herstedvestervej nede ved Roskildevej.

Nu kommer der en løsning, som alle politikere i kommunalbestyrelsen har sagt ja til: Der kommer trafiklys, som så skal matches med de nuværende trafiklys i krydset få meter væk på Roskildevej.

Projektet er en del af den helhedsplan for bedre trafiksikkerhed på hele strækningen af Herstedvestervej, som kommunalbestyrelsen vedtog på maj-mødet.

Det skal ske Fartgrænsen sænkes til 50 km/t, hvilket opnås gennem en ændring på vejens fysiske indretning.

Trafikstøj på strækningerne Skallerne til Gamle Landevej og Egelundsvej (Syd) til Skallerne reduceres ved at sænke hastighedsgrænsen fra 60 km/t til 50 km/t, der udlægges støjreducerende slidlag og vejens fysiske indretning ændres.

Busdrift ad Herstedvestervej til Albertslund Stadion, hvor der etableres en ny hal i 2021, sikres ved at etablere buslommer, busstoppesteder og adgang til eksisterende stinet. Dette på strækningen mellem Egelundsvej (syd) og Damgårdsvej/Skallerne.

Krydset Egelundsvej/Herstedvestervej (syd): For at opnå den mest trafiksikre løsning signalreguleres krydset.

Krydset Herstedvestervej/Vestskovvej er uheldsbelastet, primært med uheld som har medført materielle skader. Der sker justeringer af krydset og udlægges nyt slidlag på strækningen Gamle Landevej til Vestskovvej.

Der etableres rulleriller på stikvejene ind til boligområderne ved agrene ud over cykelstien langs Herstedvestervej.

Anlægsloft droppet Som sagt var der enighed om at sætte gang i projekterne, der er økonomisk mulige, fordi anlægsloftet i forbindelse med regeringens Covid-19 tiltag er droppet. Der er enighed om, at man kan optage lån - hvis det er nødvendigt - for at gennemføre dele af projektet.

På kommunalbestyrelsesmødet sagde Jørn Jensby (Soc.):

"Hvis vi tænker to år tilbage, erindrer vi, at der var meget store problemer med Herstedvestervej-Roskildevej krydset. Vi kunne ikke tiltræde det forslag, der kom frem. Siden har forvaltningen arbejdet med hele vejen. Det nuværende forslag er rigtig godt gennemarbejdet. I Miljø- og byudvalget talte vi om sagen, og Allan Høyer fik gode ting med - f.eks. at der kommer rulleriller for trafikken ud af agrene. Det gavner sikkerheden. Desuden bliver der vigepligt for cyklisterne i forhold til det oprindelige forslag".

Indviklet sag "Vi kan også tiltræde", sagde Lene Rygaard Jessen (Enh.) "Det er et indviklet forslag med mange elementer. Vi har alle prøvet at køre der og ved, at krydset ved Egelundsvej er farligt, og her kan nemt ske ulykker. Det havde været en fordel, hvis cyklisterne havde fortrinsret. Men vi kan godt se fornuften i at tilsidesætte det ønske her - af hensyn til sikkerheden. Jeg har en bekymring í forhold til den anden ende af vejen. Der reguleres også oppe ved Vestskovvej, og jeg havde gerne set bump på Vestskovvej. Man kan opleve søvnige lastbilchauffører, der kører over for rødt. Man kan se på ulykkesstatistikken, at det sker. Der er meget trafik her, og krydset er belastet. Det skal der gøres noget ved senere", mente hun.

Lys for cyklister?

Allan Høyer (DF) understregede, at sagen havde været længe undervejs.

"Jeg tror vi er landet på et godt resultat nu. Vi har talt om vigepligt. Men da der kommer trafiklys, skal der vel ikke være vigepligt - for alle skal vel holde for rødt? Der kommer vel også lysregulering for cyklisterne?"

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) kunne ikke svare på det, men det aftaltes, at spørgsmålet bliver taget op i forbindelse med den videre behandling af sagens delelementer.

Herefter blev indstillingen tiltrådt i enighed.