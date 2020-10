Se billedserie Så øves der - er I klar, gutter? Foto fra bogen.

Nu fortæller hun hele historien: Louises liv med de syngende fanger

"Det er mit livsværk", siger Louise Adrian, der udgiver bog om arbejdet som korleder for Fangekoret

Albertslund Posten - 22. oktober 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen

"Det er mærkeligt at være her igen. Det er jo lidt nostalgisk."

Louise Adrian har stillet cyklen tæt ved parkeringspladsen på Fængselsvej, og traver med avisens udsendte nu en tur ned til den gamle fængselsbygning.

Her hvor det hele startede, hendes liv sammen med flere af de indsatte. Som sang og stadig synger med i Fangekoret, som hun myndigt står i spidsen for.

"Det er tre år siden jeg har været her sidst", siger hun, mens hun nysgerrigt tjekker den tomme bygning ud og vi traver lidt rundt på pladsen foran.

Engang havde hun sin hyppige gang ind og ud af fængslet. Hun var her flere gange om ugen, som korleder for Fangekoret.

Efter Vridsløselille Statsfængsel lukkede, fortsatte hun med at lede fangekor i fire andre fængsler. Om arbejdet både dengang og nu har Louise Adrian nu udgivet bogen "Mit liv med Fangekoret". Den er på gaden i denne uge.

Gennembrud med CD En bog, der er blevet til i en tid hvor Corona-restriktionerne har lagt en dæmper på besøgene i fængslerne og korkoncerterne. 30 koncerter og 100 korprøver er blevet aflyst.

Så blev der tid til at fortælle den fantastiske historie om hendes arbejde med koret.

"Det er noget jeg tit har tænkt på at få skrevet om. Så nu skulle det være", siger den 56-årige Louise Adrian.

I bogen fortæller hun om arbejdet med fangerne, og om hvordan det hele startede og udviklede sig gennem årene. Hun deler oplevelser, erfaringer, refleksioner og anekdoter, og fortæller også om balancen med tavshedspligten i forhold til de indsatte.

Om starten fortæller hun:

"Jeg var gennem mit arbejde i Krimnalforsorgen blevet ansat til at spille i fængslets kirke. Jeg oplevede, at mange af fangerne blev mere og mere dedikerede med at synge, og det førte til ideen om at etablere et kor. Det gav kun positiv respons, og herfra udviklede det sig", fortæller Louise Adrian, mens hun tjekker den lukkkede, grønne dør og den defekte alarm ud på fængselsbygningen.

I de første 10 år levede Fangekoret en anonym tilværelse, men da man i 2004 fandt på at udgive en cd, brød koret for alvor igennem. De kom på alles læber og fik omtale i flere medier, og efterspørgslen på koncerter boomede.

Synger sig glade Som nævnt er hun fortsat med fangekor i fire andre fængsler, så arbejdet og engagementet er stadig det samme. Men lige nu sat på Corona-pause.

"Det føles fantastisk at kunne være med til at skabe den glæde for de indsatte", siger Louise Adrian, og tilføjer:

"Det er fedt at mærke deres engagement."

I bogen fortælles om mange forskellige slags oplevelser med koret fra Vridsløselille, både de gode og de mere udfordrende. Som når sangerne ikke lige gad høre en kollektiv besked, og der blev mundhuggeri- og at alt kan gå galt, som det gjorde ved en koncert i Viborg Domkirke.

Men på trods af det hele fortæller Louise Adrian med smittende humør og begejstring om arbejdet. Hvilket naturligvis indimellem har givet hende spørgsmålet, hvordan arbejde med kriminelle, hvoraf nogle har begået meget alvorlige forbrydelser, kan bringe hende i så godt humør.

"Jeg har jo hele tiden synes, at det er vigtigt at lave nogle gode ting med dem. Så de ikke kommer ud igen som tikkende bomber. De har ikke bedt om fest og farver, det er noget jeg har givet dem. Jeg kan kun håbe på, at når de synger sig glade, så fortsætter det når de er løsladt igen."

Café Exit Louise Adrian, der er opvokset i Albertslund, har modtaget stor ros og anerkendelse for sit arbejde med Fangekoret. Det er blevet kaldt et af de mest succesfulde projekter med resocialisering i Kriminalforsorgens historie.

Hun har siden været med til at starte Café Exit, som er en organisation der tager sig af indsatte og ex-indsatte og prøver at hjælpe dem til en kriminalitetsfri hverdag.

Hun har derfor kontakt med mange af dem, som tidligere sang i koret og nu er ude i samfundet igen.

Fangekoret har overdraget 145.000 kroner til Børnetelefonen under Børns Vilkår, som overskud for salget af deres CD'er, og Louise Adrian har modtaget flere priser for indsatsen.

Når hun skal gøre det hele op, er hun ikke i tvivl om, hvilke ord der skal sættes på:

"Det er mit livsværk, og jeg ser frem til at Fangekoret igen kan afholde koncerter efter Corona."