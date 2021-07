Kommunens rengøringsafdeling skal i løbet af sommeren i år flytte til nye lokaler. Så fra efteråret kan AMC genhuses her. Bygningen skal dog først gøres klar til de nye aktiviteter. Arkivfoto: Finn Due

Nu er det afgjort: AMC genhuses i Alberts Vænge

Flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at rykke motorsportscentret midlertidigt ind i den villaen, der idag huser kommunens rengøringsafdeling

Albertslund Posten - 01. juli 2021 kl. 06:18 Af Jørgen Brieghel

Villaen Alberts Vænge 5, der i dag huser kommunens rengøringsafdeling, skal omdannes, så den kan rumme klublokaler for Albertslund Motorsports Center. Her skal AMC genhuses midlertidigt fra november i år, indtil der i foråret 2022 er fundet et varigt sted til klubben.

Det har et flertal i kommunalbestyrelsen besluttet på sit møde før sommerferien.

Der er afsat 2 mio. kr. til at gøre Alberts Vænge 5 klar til at huse AMC.

Det drejer sig blandt andet om installationer i forbindelse med etablering af værkstedsfaciliteter, udearealer, ventilationsanlæg samt flytning af vægge. Desuden vil der også være et behov for almindelig istandsættelse.

Banerne lukkes Banerne i Hyldager lukkes også. Forvaltningen har fået en positiv tilbagemelding fra Høje-Taastrup Kommune om, at AMC kan benytte baner i Hedeland. Det vil dog udelukkende være motocrossbaner, da nabokommunen ikke råder over baner til gokart.

Det betyder, at AMC kan benytte deres bane til motocross én gang ugentligt - enten onsdag eller fredag i tidsrummet klokken 15-20. Hvor det vil være muligt for AMC at have 15 kørere med per gang. Der bliver også mulighed for at indgå en supplerende aftale om banelån på lørdage i forbindelse med træning op til løb, fremgår det af forvaltningens indstilling.

AMC flyttes ud af Hyldager Bakker, fordi man her er i gang med at byudvikle.

AMC ligger godt i dag Ikke alle partier i kommunalbestyrelsen kunne stemme for forslaget.

"Vi kan ikke tiltræde. AMC ligger godt, hvor de ligger", sagde Enhedslistens Helge Bo jensen kort, og Kenni Flink meddelte, at Alternativet heller ikke kunne være med.

Venstres Claus Rasmussen sagde, at denne midlertidige løsning ikke er særlig god.

"Det er svært at være der, og man kan ikke komme ned i kælderen. Jeg opfatter det, som om de bare skal have tag over hovedet. Ikke andet. Hvor lang tid er den midlertidige løsning, og hvad er tidshorisonten? Det ser ikke ud som om, der er en plan", spurgte han, og borgmester Steen Christiansen (S) svarede:

"Der er en plan. Det her er en midlertidig placering, der kan vare op til tre år, og i foråret 2022 skal man beslutte en endelig placering".

Må ikke tabe AMC Allan Høyer (DF) sagde, at Dansk Folkeparti ikke kunne tiltræde sagens tre punkter, der handler om selve genhusningen og finansieringen af den.

"Det handler om at lukke AMC hurtigst muligt og få dem ud af Hyldager", konkluderede han.

"Vi tiltræder, for der er ingen anden løsning", sagde Lars Gravgaard Hansen (K). "Der skal findes et alternativ, og vi vælger at se det som den mindst ringe løsning. Men vi vil fastholde, at der skal være absolut fokus på AMC. Vi må ikke tabe dem. Vi skylder AMC, at de får et godt, varigt tilbud. Der skal i det nye tilbud også være mulighed for motorsport. Det er det, der tiltrækker drengene og får dem til at vokse og føle sig som noget specielt", sagde Lars Gravgaard Hansen og tilføjede:

"Med hensyn til forslagene om værksted, så lad os leje os ind og lave partnerskab med et rigtigt værksted. Det vil kunne give fremtidige uddannelsesmuligheder for de unge", mente han.

Det mindst ringe løsning Leif Pedersen (SF) sagde:

"Jeg er i arbejdsgruppen, og vi er blevet præsenteret for en del forslag til sted at være. Det her forslag er det mindst ringe. Det er en midlertidig placering og ikke optimalt. For SF er det også vigtigt, at AMC i den kommende fremtid får motorsport. Et nyt sted, er et andet spørgsmål, og det kan blive svært at finde".

Herefter var der afstemning.

Først om de tre punkter, der siger at AMC skal genhuses og beskriver finansieringen. De punkter stemte 15 for, mens 6 (Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti) stemte imod.

Punkt 4 siger, at forvaltningen sammen med arbejdsgruppen arbejder videre med at identificere en permanent placering af det fremtidige tilbud.

Det stemte 18 for, mens 3 stemte imod (Enhedslisten og Alternativet).

Dermed var der flertal for den samlede indstilling.