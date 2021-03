Har du brug for en bisidder eller en økonomisk vejleder, så kontakt os, lyder det fra Frivilligcentret.

Nu er der frivillig hjælp at hente til bisidning og økonomisk vejledning

Frivilligcentret og Udsatterådet tilbyder en ny ordning

Albertslund Posten - 08. marts 2021 kl. 06:00

Fremover har borgerne i Albertslund mulighed for at søge om frivillig hjælp, hvis man har brug for en bisidder eller en økonomisk vejleder.

I Frivilligcenter Albertslund er man netop nu ved at sætte projektet i gang, som er etableret i et samarbejde mellem centret og Udsatterådet. Det sker efter Udsatterådet i flere år har arbejdet på at oprette et lokalt tilbud med frivillige bisiddere, og projektet er blevet muligt af en bevilling fra Socialstyrelsen.

"Vi har allerede seks frivillige, der har meldt sig til projektet, og det er vi meget taknemmelige for. I det hele taget oplever vi hele vejen rundt en stor opbakning til projektet", siger Cecilie Østerby, projektkoordinator hos Frivilligcenter Albertslund.

Skaber overblik Projektet giver borgerne mulighed for at få en frivillig bisidder med til møder i det offentlige. Det kan for eksempel være, at man som borger gerne vil have en bisidder, der kan gå med til møder i Jobcenteret, på ens uddannelsesinstitution eller på hospitalet. "En frivillig bisidder kan være med til at skabe overblik over din situation, ligesom de fungerer som et ekstra sæt ører til møder, der ellers kan opleves som forvirrende og komplicerede", siger Cecilie Østerby.

På samme måde kan man også søge om hjælp, hvis man har brug for at få hjælp til økonomiske problemstillinger. Måske har du brug for hjælp til at betale dine regninger, med at få NemId eller e-Boks til at fungere eller til at lægge et budget.

Seks er klar I alt seks frivillige står klar til at hjælpe fra den 10. marts.

Hvis du har brug for en bisidder eller en økonomisk vejleder - eller kender en, der har, kan du skrive en mail til projektkoordinator Cecilie Østerby på: cecilie@frivilligcenter.nu eller ringe på 40269793.

Hvis du kunne tænke dig at være frivillig bisidder/økonomisk vejleder i projektet, er man også meget velkommen til at kontakte Frivilligcentret.

