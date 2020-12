Netflix-forfattere afviser sammenfald med roman-serie

Christian Potalivo og Jannik Tai Mosholt er forfattere på den nye, danske Netflix-serie, "Chosen", der er blevet optaget scener til i Albertslund.

Serien er en science fiction-serie for unge, og det samme er Albertslund-forfatteren Line Kyed Knudsens romanserie, "Hvidt støv".

Som omtalt har hun spottet flere påfaldende sammenfald mellem "Chosen" og "Hvidt støv". Dog ikke så meget, at hun vil beskylde serien for plagiat, hun vil først se den i sin helhed.

Men spørger man de to forfattere bag Netflix-serien, er der ingen grund til bekymring:

"Det er rigtigt, at vi har været i gang med at optage "Chosen" i Albertslund. Det er vi rigtig glade for, og vi glæder os virkelig meget til den dag vi kan vise alle hvad vi har lavet", skriver Christian Potalivo i en mail til redaktionen på AP, og han fortsætter:

"I forhold til "Hvidt Støv", vil vi gerne understrege, at ingen af os er bekendt med den bog eller Line Kyed Knudsens forfatterskab i øvrigt. Derfor er vi kede af og vil gerne frabede os få skudt i skoene at vi muligvis har plagieret den."

Han forklarer, at han og Jannik Tai Mosholt har læst forlagets beskrivelse af "Hvidt støv", og at de er sikre i deres sag:

"Vi føler os derfor også ret trygge ved at der ikke lader til at være sammenfald."