Navne: Villy Malmgren  80 år

I de syv første års skolegang i Lem stationsby, og som dreng, var han grøn spejder, bybud og nysgerrig på alt. I maj 1954 kom Villy i koloniallære hos Købmand Alfred Thomasen i Tarm og afsluttede forløbet med handelsmedhjælpereksamen fra Tarm handelsskole i 1958. Herefter fulgte diakonuddannelsen fra Diakonhøjskolen i Aarhus (1958 – 1962).

Under den første ét-årige praktikperiode på Røde Kors hjemmet i Løgstør blev Villy opfordret til tage en sygeplejeuddannelse.

Militærtjeneste fyldte dog meget i disse tider, og han blev indkaldt til at aftjene værnepligt i Lægekorpset på Jægersborg Kaserne i tre måneder efterfulgt af et fire måneders ophold på Aarhus Kommunehospital, hvor han gjorde tjeneste i hhv. blodbanken, blodtypelaboratoriet og operationsafdelingen. Efter militærtjenesten returnerede Villy til Røde Kors hjemmet i Løgstør i to måneder, inden han kunne vende tilbage til Diakonhøjskolen i Aarhus for at afslutte sin uddannelse i marts 1962. Med eksamensbeviset i hånden besluttede han sig for at blive en del af vikarkorpset på Ortopædisk Hospital i Aarhus.

På den måde var Villy utrolig heldig med at kunne snuse til sundhedsvæsnet, inden han påbegyndte sin sygeplejeuddannelse samme sted i august 1962. På det tidspunkt var det kun muligt at starte netop der for de mandlige sygeplejeelever. Der åbnede sig en mulighed for at læse ved Sygeplejeskolen på Glostrup Hospital, og Villy søgte sammen med en medstuderende ind dér, da institutionen krævede, at der skulle være mindst to mænd på holdet.

I 1963 blev Villys forlovede; Birthe færdiguddannet som sygeplejerske fra Sankt Lukas Stiftelsen i august måned. De blev viet i oktober måned og fik mulighed for egen bolig. De mødte hinanden første gang på en DMS sommerlejr i 1958 på Rubjergknude. Om de allerede på det tidspunkt blev kærester – eller det først var på samme sommerlejr året efter - står hen i det uvisse.

Efter Villy afsluttede sin sygeplejeuddannelse, flyttede han sammen med Birthe til Brædstrup, hvor Villy var ansat på det stedlige sygehus’ anæstesiafdeling fra marts 1966 til februar 1968, hvorefter de flyttede til Tønder og arbejdede på sygehuset frem til december samme år. På det tidspunkt stiftede Villy bekendtskab med og blev medlem af Y's Men International.

Den 1. januar 1969 blev Villy ansat af DMS som missionær. Han flyttede som en del af uddannelsen sammen med Birthe og hans søn Ole til Birmingham, U.K. i syv måneder.

I august 1969 flyttede familien til Tokyo, Japan – først for at lære japansk, hvorefter Villy gjorde tjeneste som sygeplejerske i byen Kumamoto (6 år) og siden Osaka (4 år). Under opholdet i Japan kom Klaus, Tina og Anni til verden.

Familien returnerede til Danmark i 1980, og Villy blev optaget på Danmarks Sygeplejerske Højskole, hvorfra han afsluttede sin videregående uddannelse i juli 1981.

Herefter fulgte ansættelser som sygeplejerske på K.A.S. Glostrup, Sankt Lukas Stiftelsen, Hyltebjerggård plejehjem og senest Hjemmeplejen i Brøndby Kommune som primærsygeplejerske med speciale i sårheling. Villy gik på pension i 2017.

Villy er en stor musikelsker og synger fortsat som 1. tenor i Glostrup Sangforening, hvor han begyndte i 1987. J.S. Bach, Hayden og W.A. Mozart hører til hans favoritter i den klassiske afdeling – og sidstnævnte er muligvis årsag til, at han og Birthe har taget på mange rejser til Wien for at gå i teateret og nyde den smukke by samt klostrene og andre seværdigheder i omegnen.

Villy er også meget glad for at læse og har senest læst ”Klassisk”, ”Jeg løb mod Nilen” og ”Pandoras Ur”. Sidstnævnte betegner han som meget apropos den aktuelle situation, samtidigt med at den også er lidt krimiagtigt og fængslende.

Villy og Birthe er glade for at besøge Louisiana, for at gå stavgang i Vestskoven og giver tid til en meget stor venne- og omgangskreds. Med lige mange børn og børnebørn er disse med til at berige deres tilværelse.