Hanne Hauer var den første udstiller i Pizzagalæleriet i 2019. Nu kan man se hendes nye værker. Privatfoto

Natur/retur: Ny udstilling i Pizzagalleriet

Hanne Hauer udstiller ny grafik og maleri i Pizzagalleriet

Albertslund Posten - 25. september 2021 kl. 06:15 Kontakt redaktionen

Hanne Hauer var den første kunstner, der udstillede på Pizzagalleriet ved åbningen i 2019.

Nu kan man se en ny udstilling af hende. Der er fernisering den 3. oktober kl. 14-16

Med den nye udstilling har hun sat sig for at udforske naturen, og temaet er således "Natur-Retur".

Hanne Hauer er uddannet cand. pæd i billedkunst og underviser til daglig pædagogstuderende på professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Desuden er hun blevet coachet af en lang række nutidskunstnere bl.a. Bjørn Ignatius og Karin Laux. Ligesom hun også har udstillet mange forskellige steder som f.eks. Roskilde Open, Helsinge Kulturhus og Amtscentralen i Skovlunde.

Hanne Hauer har gennem tiden eksperimenteret med forskellige materialer, metoder og genrer i sin billedskaben. I malerierne er der fortrinsvis brugt akryl eller olie, og for grafikkens vedkommende er der tale om collografi (pap brugt som trykplade), monotypi (fladtryksteknik hvor motivet males direkte på en glasplade) og xerolitografi (plantryk hvor to stk. papir trykkes mod hinanden).

Om den aktuelle udstilling fortæller Hanne at arbejdet med billederne gennem de seneste to år har været præget af forholdet til naturen, enten som motiv eller som rum for maleprocessen. Coronanedlukningen betød at Hanne Hauer, som så mange andre, søgte inspiration i naturen og brugte den til at lade op, når forskellige store spørgsmål trængte sig på omkring klimaforandringer og de næste generationers vilkår og forhold til naturen.

I de monokrome billeder ses ofte udsigter over sø og hav gennem de slyngede træstammer, hvor naturen bibringer billedet noget eventyrligt og uforudsigeligt, eller blot, som i andre billeder, et skue ud i naturen. I andre billeder er mennesket (her kvinden) alene i naturen, hvor hun med ryggen til skuer ud over et udefinerbart rum.

Alle coronarestriktioner er nu ophævet, og arrangørerne bag Pizzagalleriet ser frem til at de trofaste besøgende nu igen vil møde talstærkt op. På ferniseringsdagen er der mulighed for at få et glas vin og en snak med Hanne om hendes motiver og teknikker samt at få lidt at vide om de kommende udstillinger. Alle er velkomne