Natur og fugle i pizza-galleriet

Så er der igen mulighed for at opleve en udstilling på Pizzagalleriet. Denne gang med den lokale kunstner Katrin Thomsen.

Kairin Thomsen begyndte først sent at male, selv om lysten til at udtrykke sig havde bestået i flere år. Siden har Katrin dygtiggjort sig som elev hos flere forskellige anerkendte malere, hvor hun har eksperimenteret med mange forskellige genrer og malemåder. Hun er desuden medlem af en kvindegruppe, der maler og rejser sammen.