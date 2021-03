Natteravnene er tilbage i byen

"De unge i Albertslun, var særdeles glade for at se os igen", fortæller Øyvind Bertel Fabricius Holm, der tog turen i de velkendte, gule jakker sammen med Helle Søby og Brian Ege Kristensen.

"Desværre kan vi på grund af Corona-krisen ikke dele kondomer og bolsjer ud til de unge på grund af Covid-19. Men det at de så Natteravnene og kunne få en sludder med os på afstand med mere, tændte et lys i deres øjne. Et lys om et håb for fremtiden, en normal hverdag i Albertslund."