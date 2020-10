Tung trafik er et problem på Stensmosevej. Men et forbud kan skubbe lastbilerne over på de nærliggende veje. Derfor skal sagen undersøges bedre. Arkivfoto

Naboer skal ikke lide under et lastbilforbud

Borgerne langs Stensmosevej har flere gange over de seneste år henvendt sig med klager over gener fra gennemkørende lastbiler, der ofte benytter vejen som et alternativ til Roskildevej. Trafiktællinger viser, at trafikbelastningen er større på Stensmosevej end på andre lignende veje.

Politikerne i udvalget har derfor besluttet, at sagen skal udsættes. Forvaltningen skal have tid til at undersøge de afledte konsekvenser for Herstedøstervej og Trippendalsvej samt overveje behovet for lukning af Stensmosevej vest samt lukke Roholmvej mellem Stensmosevej og Trippendalsvej.