Mystikken breder sig: Netflix-serie optages på gammelt gymnasium

Det gamle gymnasium bruges til optagelser til en ny sci-fi-serie for unge

Albertslund Posten - 11. december 2020

Hvad er nu den af - der holder en større bilkortege i Oksens Kvarter, blandt andet flere kæmpebusser.

Det ser ud som om der er nogle optagelser i gang. Hvad sker der lige?

Mystikken breder sig i disse dage, for flere borgere i byen har lagt mærke til, at der er noget i gære i og omkring det gamle gymnasium. Blandt andre Hans Schjønnemann, der har spottet, at de nævnte busser er mærket produktionen.dk og Filmbus

Nogle har som han skrevet til redaktionen, andre har på en Facebook-side for Kanalens Kvarter udvekslet forlydender om, at det er en ny Netflix-serie, der er ved at blive optaget.

Den måtte AP selvfølgelig lige have undersøgt nærmere. Og jo, den er god nok. Det fik vi bekræftet ved både en henvendelse til Flixfilm, der er en hjemmeside for Netflix' film og serier, og Albertslund Kommune.

Meteor? "Jeg kan bekræfte at det er til en Netflix-serie, og at vi har godkendelse til det", siger Janus Enemark Nissen, kommunikationsmedarbejder i Albertslund Kommune.

Serien, der er ved at blive optaget, er dansk og hedder "Chosen". Det er en science fiction-serie for unge i seks afsnit, og den er skabt af de samme som stod bag serien "The Rain": den danske duo, Christian Potalivo og Jannik Tai Mosholt.

Her følger vi Emma, en ung pige, der altid har følt sig anderledes end de andre i Middelbo - en lille dansk by, der blev verdensberømt, da en meteor efter sigende brød gennem atmosfæren og styrtede ned i byen for 17 år siden.

Nu er Middelbo ikke længere, hvad den har været, men spørgsmålet er, om den nogensinde har været, hvad den foregiver at være? For var det virkelig en meteor, der ramte den lille by 17 år tidligere?

Middelbo er altså - i hvert fald noget af tiden - Albertslund. Som åbenbart er et populært sted at optage serier. Tidligere blev DRs "Bedrag" optaget i Jægerhusene, og DR Ultra har også på det seneste haft gang i kameraerne til en ny børne- og ungdomsserie, "Stikker sæson 2".