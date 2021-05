Se billedserie Ivan Warrer og Knud Tietgen Lund i det nye køkken til Birkelundgaard-laden. Foto: brie

Send til din ven. X Artiklen: Musiksted åbner langsomt: Vi lægger sporene mens toget kører Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musiksted åbner langsomt: Vi lægger sporene mens toget kører

Optimismen og opfindsomheden er stor hos Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard efter en hård corona-nedlukning, og tildeling af mindre støtte end man havde søgt

Albertslund Posten - 11. maj 2021 kl. 06:47 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Som det er tilfældet med de fleste kultursteder, er genåbningen efter mange måneders corona-nedlukning præget af forsigtighed og manglende viden om, hvad fremtiden vil bringe.

Der åbnes langsomt. Der er stadig restriktioner, der skal følges. Men hvornår kan man åbne mere, og kan man risikere at blive slået tilbage til start, fordi det hele lukker ned igen?

"Vi lægger sporene, mens toget kører. Så håber vi, at albertslunderne støtter os og melder sig ind i foreningen, så vi kan fylde toget op!", lyder det fra Ivan Warrer, formand for foreningen Kulturhuset Birkelundgaard. Og med det mener han, at man starter op med mindre arrangementer og knap så mange besøgende, som man normalt må være.

"Men kvaliteten vil stadig være i top, som vi er kendt for", påpeger Knud Tietgen Lund, medlem af bestyrelsen.

Café-arrangementer Genåbningen fandt stilfærdigt sted torsdag med et kulturcafé-arrangement.

"I dagens anledning havde husorkestret Lotusband flyttet øvelokalet til laden, og det var en rigtig dejlig oplevelse igen at høre musik fra en scene", siger Knud Tietgen Lund.

"Mange havde heldigvis fundet frem til Birkelundladen og støttet op om den økonomisk trængte forening. Alle restriktioner blev fulgt til punkt og prikke og alle tog det med godt humør. Det var tydeligt at de fremmødte glædede sig til at komme ud og se andre mennesker samt høre noget godt musik".

Næste KulturCafé finder sted søndag den 16. maj kl. 13 og foreningen håber, at folk møder op og får en oplevelse og nyder husets specialiteter. Medlemskab kan også her fornys eller indgås.

Indrettet køkken "Vi har ikke ligget stille i nedlukningsperioden", fortæller Ivan Warrer. "Nordea Fonden har givet støtte til, at vi kunne indrette et køkken i de lokaler, der støder til laden. Vi har arbejdet på at sætte køkkenet op, godt hjulpet af lokale sponsorer. Det betyder, at vi nu kan blive mere "grønne", fordi vi skrotter vores papglas og kan erstatte dem med rigtige glas. Køkkenet betyder også, at vi ikke længere er afhængige af at bruge stuehusets køkken".

Måtte dele støtten "I god tid, inden nedlukningen, havde vi lagt vores program og booket kunstnere. Vi har kunnet flytte en del af arrangementerne, men alligevel har det. Været hårdt for os i 2020", siger Ivan Warrer. "Vi har skullet betale solgte billetter tilbage, og da vi ikke er en institution med over 1 mio. kr. i omsætning, har vi ikke kunnet få del i corona-støtten. Vi havde håbet på, at der var kommunal støtte til os. Men vi fik ikke den nødvendige støtte - kun del i en pulje, der skulle deles med flere andre foreninger. Derfor appellerer vi til medlemmerne om at støtte os og betale kontingenter".

Stedet man kommer forbi "Vi åbner som sagt med KulturCafé", siger Ivan Warrer. "Vores mål er at gøre Birkelundgaard til et sted, man kommer forbi, når man alligevel er ude at gå en eftermiddagstur. Man kan møde andre, møde os og få del i forskellig underholdning, mens man nyder et glas eller en kop kaffe. Det bliver dage uden annoncerede indslag. Kom og blive positivt overrasket - det bliver godt! - sådan er vores mål".

Programstart 30. maj "Vi åbner sæsonen for alvor 30. maj med HP Lange Big Gumbo", siger Ivan Warrer. "Kvadratmeter-reglen vil stadig gælde, og vi lukker 100 besøgende ind. Så overholder vi os fint inden for restriktionerne. Normalt er der plads til 250 i laden. Det betyder selvfølgelig også, at vi ikke får så mange penge ind i entré-indtægter, og det smitter naturligvis af på de arrangementer, vi kan holde. Der vil være en vis forsigtighed i vores valg. Desværre kan vi ikke afvikle OperaGalla. Det kunne vi ikke i 2020, og heller ikke i 2021. Det må vi vente med til bedre tider".

Sæsonens program Men programmet er lagt.

Der bliver masser af god musik med f.eks. Ester Brohus, Halfdanskerne, Bo Schiøler & Skavankerne. Der bliver foredrag, der bliver julehygge, harpekoncert, dansekoncert - og et arrangement der på grund af omfanget holdes i MusikTeatret: Det ny Tonefilmsorkester. Et arrangement der er flyttet fra sidste år.

Se hele programmet på hjemmesiden www.kulturhusetbirkelundgaard.dk eller hent ved det kommende café arrangement.