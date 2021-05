Musikskolen er godt i gang - men dog uden sang

Se billedserie "Det er hovedparten af vores elever, der må møde fysisk ind nu, og vi blev rigtigt glade da vi fik nyheden om at måtte genåbne igen", siger Ulrik Skat Sørensen. Foto: brie.

Med en del Corona-restriktioner er tonerne igen slået an til musikundervisningen

Albertslund Posten - 02. maj 2021

I Albertslund Musikskole er man nu ved at finde takterne frem igen til en normal hverdag, efter en vintersæson med virtuel undervisning.,

Skolen har genoptaget den fysiske undervisning, men det gælder dog kun for nogle af holdene, og der er lagt en væsentlig begrænsning på den musikalske udfoldelse.

"Sang er ikke tilladt, det er kun instrumental undervisning indtil videre", siger Ulrik Skat Sørensen, leder af Albertslund Musikskole.

Det betyder, at der hverken er korsang eller sang til de musikalske akkompagnementer.

Det er kun de yngste elever, fra 0-17 år, der må møde fysisk op nu. Onlineundervisning fastholdes indtil videre for elever over 18 år.

Selv om restriktionerne giver visse begrænsninger, er det dog glæden over den gradvise tilbagevenden til normale tider i huset, hvor gymnasiet tidligere holdt til, der præger billedet, siger Ulrik Skat Sørensen:

"Det er hovedparten af vores elever, der må møde fysisk ind nu, og vi blev rigtigt glade da vi fik nyheden om at måtte genåbne igen."

Mere ind i stuerne Han roser elever og lærere for at have taget online-undervisningen i stiv arm:

"Det har været en fin erstatning. Den har også haft nogle fordele, som at vi har mulighed for at tale med forældrene. Vi kommer lidt mere ind i stuerne på den måde", siger musikskole-lederen.

Men selvfølgelig er der også ærgrelse over, at symfoniorkester, bigband og hornorkester stadig pænt må vente på fysisk undervisning.

"Men der oplever vi for eksempel med symfoniorkestret, at de er gode til at mødes virtuelt, via Zoom, hvor de quizzer og hygger. De er selvfølgelig trætte af online, men holder dampen oppe på den måde", siger Ulrik Skat Sørensen.

Åbent hus Han forklarer, at der har været frafald af elever under nedlukningen:

"Derfor skal vi også genopbygge os selv lidt nu".

I den forbindelse nævner han, at der fra 3. maj er åbnet for tilmeldinger til den nye sæson. De nuværende elever vil blive overflyttet, så de sparer bøvlet med tilmeldinger.

Den 11. juni indbyder musikskolen til et stort åbent hus-arrangement. Det er indtil videre lagt op som en virtuel begivenhed, hvor man kan følge med på folkeskolerne, og om aftenen bliver der lagt op til en "spørgsmål og svar"-seance.

Hvis der bliver åbnet mere op, kan åbent hus blive ændret til en "rigtig", fysisk udgave.