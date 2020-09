Musik mellem billeder, da kunstforeningen fyldte 30 år

På den sidste udstillingsdag, søndag den 20. september, fejrede Albertslund Kunstforening deres 30 års jubilæum med en klassisk strygerkoncert, fremført af to lokale, meget dygtige, unge musikere, nemlig Josephine og Magnus Franyó, som begge har gået på Albertslund Musikskole. ”Udstillingen med Skak Snitker, Maria Ytterberg og Niels Dejgaard blev lukket kl. 15, så der var tid til at sætte stole op i god ro og orden. Alt blev udført efter de gældende råd og retningslinjer, som myndighederne har udstedt mht. COVID-19 forebyggelse”, lyder det fra foreningens formand, Alex Morthhorst.

Mindeværdig koncert

Han fortæller om koncerten, at Josephine og Magnus Franyó havde forberedt et alsidigt klassisk repertoire med fx Haydn, Beethoven, Monti og Händel, og Josephine gav en meget fin introduktion til samtlige numre.

”Det blev til en meget smuk og mindeværdig koncert, hvor de dygtige musikere førte publikum gennem en charmerende rejse inden for strygermusikken. En værdig måde at fejre foreningens 30 års fødselsdag på”, slutter formanden.