Motocross-sæsonen igen - uden tilskuere

"AMC har i år nogle rigtig dygtige og seriøse unge mennesker fra 10 til 18 år, som klubben forventer en god placering af, samt en gammel kending Lukas Kirketerp som kæmper for at få sin gode form tilbage, så han kan køre med i toppen i 125 cc klassen, hvor han før har været en dygtig kører", siger Peter Larsen, leder af AMC

2. afdeling af DM køres på AMC's hjemmebane, og der forventer klubben at have mange kørere med fra start, så de kan vise de andre klubber, at på AMC's hjemmebane er de svære at slå.