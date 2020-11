"Den gerrige" er på turné med Folketeatret. Den kommer til Albertslund 11. november. Foto: Gudmund Thai

Molières komedie om nærighed og kærlighed kommer til Albertslund

"Den gerrige" kan opleves med Folketeatret i MusikTeatret

Albertslund Posten - 02. november 2020 kl. 06:13 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Molières klassiske komedie om nærighed og kærlighed "Den gerrige" kan opleves med Folketeatret i MusikTeatret 11. november kl. 19,30.

Den gerrige Harpagon kan slet ikke tøjle sin angst for, at nogen skal stjæle fra ham. Hans mistænksomhed driver gæk med ham, og han dækker febrilsk over, at han har en stor pengekiste gravet ned i sin have. Hans børn og tjenere er opdraget til at spare, hvor der spares kan: "Hvorfor dog gå med paryk, når man kan nøjes med sit eget hår, der gror ganske gratis".

Med dette klassiske udgangspunkt er scenen sat for en morsom forviklingskomedie, hvor de to søskende allierer sig med deres tjenere og med giftekniven Frosine for at slippe fri af deres fars tyranni og få lov til at gifte sig med dem, de elsker. For i en ægte komedie ender de rette med at ægte hinanden. Harpagon forbliver gift med sine penge; han tager ikke ved lære og må derfor gøres til grin til glæde for alle, der elsker en god komedie.

På scenen ses Kristian Holm Joensen i rollen som Harpagon. Over for ham kan publikum glæde sig til at opleve Mette Horn, Troels Malling, Kristian Boland, Alexander Mayah Larsen, Jacob Weble, Mathilde Arcel Fock, Mads Reuther og Sofia Mileva Cukic. Den gerrige iscenesættes af Geir Sveaass, og scenografien er skabt af Marianne Nilsson.