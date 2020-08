Artiklen: Mød to seje bluesstemmer i Kulturhuset Birkelundgaard

To af landets absolut sejeste stemmer mødes, når Michelle Birkballe inviterer Danmarks rock'n'roll konge Rock Nalle med på landevejen. Turen bringer holdet til Kulturhuset Birkelundgaard, hvor der er koncert i laden 16. august kl. 14. Dørene åbnes kl. 13.

Det er to forskellige generationer der mødes, men musikalsk er rødderne solidt plantet det samme sted - nemlig i den sorte amerikanske musik - rock'n'roll, soul og blues.

Denne gang bliver det altså efter al sandsynlighed sidste gang, man kan opleve 76-årige Rock Nalle med stort band - stemmen er på toppen, men kroppen er slidt efter et langt og hårdt levet liv.

Som Michelle siger: "Dette er også en hyldest til Nalle - det har han sgu fortjent! Jeg har samlet et hold af musikere, der har spillet med ham igennem tiden og som virkelig mestrer lige præcis denne genre. Det bliver ikke bedre, så I kan godt glæde jer! Det er once in a lifetime".