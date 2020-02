Mobilvognen er også i Blokland i dag

De lokale betjente var at træffe ved mobilvognen onsdag aften, og i dag er de på stedet til klokken 14, og igen fra klokken 16 til ud på aftenen. Formålet er at skabe tryghed og tale med borgerne i lokalområdet, oplyser Københavns Vestegnsn Politi.

"Vi hører gerne fra vidner, som har set eller hørt noget før, under eller efter episoden", lyder det fra lokalpolitiet, der opfordrer alle til at komme forbi vognen og hilse på - og ellers ringe på telefon 4386 1448.

Bilen, der var blevet skudt imod, var en sort BMW 320 fra 2014. En knallert med to personer blev set køre fra stedet, og dem mistænker politiet for at have forbindelse til skyderiet.