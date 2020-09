Minister kiggede forbi: De førerløse busser er lige om hjørnet

Faktisk er de selvkørende shuttles, som de kaldes, nu så godt udviklede, at de er meget tæt på at blive sat ud i den "rigtige" trafik.

Om det hørte transportminister Benny Engelbrecht (Soc.), da han fredag besøgte Nobina A/S i Albertslund. Nobina er operatør inden for kollektiv trafik, og en del af det såkaldte LINC-samarbejde. Det består også af Albertslund, Herlev og Gladsaxe kommune, IBM Danmark ApS, DTU, Roskilde Universitet, LOOP CITY og Gate 21.

Benny Engelbrecht skulle selvfølgelig også prøve at stige ind i en af de tre førerløse busser. Rasmus Noes fortalte, at de kommer til at køre med lav fart, fra 15 til 40 km/t, og at det er Vejdirektoratet der afgør hvor de første forsøgsvis kørsler i den "rigtige" trafik kan foregå.