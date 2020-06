Mindeord om Jørgen Hansen

Tidligere socialinspektør Jørgen Hansen er død. Jeg lærte Jørgen at kende, da han var chef for socialforvaltningen og jeg var folkevalgt medlem af socialudvalget. Jørgen var et varmt og sympatisk menneske med hjertet på rette sted. Jørgen kom en gang imellem med nogle spøjse udsagn. Jeg kan huske "I Danmark er det forbudt at dø af sult"