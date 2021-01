Mindeord i anledning af Ole S. D. Hansens død

Det lå Ole meget på sinde, at ældre skulle leve med værdighed. Noget andet, der lå Ole på sinde, var byens udvikling, heri lå både at der skulle være gode boliger også for ældre, men også at der skulle være steder, mennesker kunne mødes, indkøbsmuligheder ved de nye boligområder og en ordentlig kollektiv trafik.