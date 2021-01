Mindeord: Pølse-Knuds sidste rejse

At sidde her på Albertshøj og våge over Far og høre livet slutte, giver os anledning til at sende en dybfølt tak til alle på Albertshøj.

Far kom hjemme fra Herstedøster, hvor han boede i sit eget lille paradis. Det lille røde bondehus med bindingsværk og stråtag, nede ved gadekæret.

At flytte på plejehjem i september 2020, var en stor omvæltning for Far og for resten af familien. Far boede på 4. sal på Albertshøj, på en afdeling med personale, plejere og sygeplejersker, der har hjertet på rette sted.

Far har levet et helt liv med kone, 4 børn, børnebørn og oldebørn, men han havde nok ikke regnet med, at corona skulle lægge skygger og uro på alt omkring ham.

Far er blevet passet og plejet efter alle kunstens regler. Han har været en superstar på hjemmet og fået stor opmærksomhed fra alle. Ikke kun fordi han var Pølsemanden - en legende, men også fordi han til det sidste, bevarede det lyse sind og gode humør.

Tænk at sætte et så stort aftryk på så mange igennem alle årene i pølsevognen. Mange pølser, kradsere, hotdogs og de franske er langet over disken, ledsaget af god snak om løst og fast.

Nu er det slut. Far lukkede sine øjne lørdag den 23. januar 2021 og sendes afsted i kærlighed, respekt og med glæden over at have levet et farverigt liv.

På grund af corona bliver begravelsen kun for den allernærmeste familie. Senere på året, når det igen bliver muligt, vil vi holde en mindehøjtidelighed, hvor alle som kendte Far er velkomne til at mødes og mindes og fortælle røverhistorier – lige i Fars ånd.