Mindeord Jytte Staur, f. 08.09.1930, d. 30.04.2021

mindeord Jytte Staur (90 år). Mange ældre borgere i Albertslund husker formentlig stadig planteskolen Plant Noget Nyt på Herstedøstervej, der i sidste halvdel af 1960'erne og i gennem 1970'erne var det sted, man købte træer, buske og stauder til de mange parcelhushaver og rækkehushaver, der kom til, da Herstederne blev til Albertslund, og kommunen over en kortere årrække voksede fra 3.000 indbyggere til det, den er i dag.

Jytte Staur drev i disse år sammen med sin mand Plant Noget Nyt. Der blev arbejdet igennem, og det gjaldt året rundt. Det sidste juletræ blev først solgt den 24. december ved 17-tiden, og så var det Jul - lige indtil der 2. Juledag skulle leveres træer og gran til de mange juletræsfester, som lokale foreninger afholdt mellem Jul og Nytår. Plant Noget Nyt var startet i 1940'erne som et af de mange gartnerier i det nuværende Albertslund, der var med til at forsyne København med frugt, grønt og blomster. Virksomheden fokuserede oprindelig på at producere til engrosmarkedet på Københavns Grønttorv, dengang på Israels Plads, hvor Torvehallerne nu ligger. Detailsalget til private tog først fart i forbindelse med kommunens udbygning.