Mindeord: Johnny Stenspil Jensen

Johnny nåede at blive 69 år, men han blev ved med at være et glad legebarn indeni. Og legen måtte gerne have et kreativt indhold kombineret med teknisk udfordring. Mere end en generation af børn på SFO Hjerter To i Albertslund har haft glæde af Johnnys kreative, tekniske og pædagogiske evner. Der er blevet opført musicals og lavet film i lange baner, hvor Johnny nød at lave special effects til de uhyggelige scener i børnenes manuskripter.