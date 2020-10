John Duelund Nielsen. Privatfoto

Mindeord: John Duelund Nielsen

Nekrolog over John Duelund Nielsen - af Bjarne Duelund Nielsen

Albertslund Posten - 17. oktober 2020

Min far, John Duelund Nielsen, er gået bort. Jeg husker ham som en kærlig far, som altid kunne trække en historie ud af ærmet og som også var meget vittig.

Min far voksede op på Bispebjerg, i et nybygget ejendomskompleks med rindende vand, toilet med bad, koldt og varmt vand og en lille altan. Der var også legeplads for børnene i gården. Der var alt hvad en familie på to voksne og fire børn kunne ønske, på hele 2½ værelser!

Som ung dreng blev han bidt af jazzmusik og det lykkedes ham som 16-årig, at købe et trommesæt på afbetaling i den nærliggende Fona. De unge drenge indøvede et par numre og spillede til skoleballer. Senere blev det med musikken mere seriøst, samtidig med, at der også skulle også være tid til at blive uddannet som typograf. Det at være typograf var han meget stolt af og der gik ikke en dag, hvor han ikke kommenterede skrivefejl og stavefejl i aviserne.

Der kom der mere gang i spilleriet, bl.a. med Freddy "Fræk", Bjarne "Liller", Jørgen Ryg og Kid Eriksen i Cap Horn i Nyhavn og andre steder. Sammen med Kid startede de "East Side Jazzklub" på Restaurant Esplanaden, hvor Frihedsmuseet nu ligger.

Efter et ophold i Finland, hvor de turnerede med jazzorkester og nogle efterfølgende år med bolig i København og et år på Lolland, blev min forældre tiltrukket af den nye bydel Albertslund. På det store åbne jordstykke, imellem rækkehusene Elefanten/Løven/Bjørnen på den ende side og Oksen/Vædderen/Hjorten på den anden side, havde min far set i lokalplanen, at her skulle laves parkanlæg. Så han valgte den midterste lejlighed, i den midterste række, i det midterste kvarter - Løvens Kvt. 15 C hvor vi flyttede ind 1. november 1965. Min far glædede sig til en storslået udsigt til en park. Få år efter kom der først en midlertidig barakskole og kort tid efter en bastant murstensbygning 3-4 meter høj kun 3 meter fra hoveddøren - Sydskolen. Så røg den udsigt.

Lige siden indflytningen har min far været Albertslunder med stor 'A' - meget stort 'A'. Det har med tiden resulteret i, at han involverede sig i mange kulturelle og sociale aktiviteter.

Få år efter indflytning opdagede han tilfældigt, at flere af hans bekendte fra jazzverdenen også var flyttet til Albertslund. De havde alle lagt instrumenterne på hylden, men det kriblede stadig i fingrene på dem alle, for at komme til at spille igen. De øvede lidt sammen og snakkede om at starte et orkester og måske også et spillested. Men de var usikre på, om der var basis for jazzmusik for i Albertslund. I efteråret 1967 lejede de Herstedvester Forsamlingshus og inviterede så mange som muligt til jazzbal. Langt over hundrede mødte op og det var en stor succes. Hermed var jazzorkestret "Albertslunderne" grundlagt som spillede sammen i syv år. Tre af orkestermedlemmerne, Leif Andreasen, Erling Lindhardt, min far samt min farbror Egon Duelund, indkaldte i februar 1968 til stiftende generalforsamling til en ny jazzklub i Albertslund, "Club 30". Jazzklubben blev stiftet og min far var skiftevis formand og kasserer i 20 år og stod for langt det meste af det praktiske. Siden skiftede jazzklubben navn til "Albertslund Jazzklub" og eksisterer stadig i dag med over 50 år på bagen.

I 1969 udgav min far det gratis månedlige omdelte blad "Obs! Obs!". Det var ment som et sted foreninger og klubber kunne reklamere for deres arrangementer, ikke mindst "Club 30". Bladet udkom dog kun i 1969, i alt i 8 eksemplarer.

Typograffaget havde svære kår og min far skiftede i 1972 til at arbejde som uuddannet pædagog på Fritidshjemmet Vognporten. Her mødte han, udover en masse børn, Bente i bestyrelsen, som han fandt sammen med og senere blev gift med (min mor og far var blevet skilt nogle år forinden).

Albertslund Nærradio fik gennem 30 år glæde af hans viden om jazz og det blev til mange programmer, bl.a. "Swingtime", "Jazz fra A til Z", "Dansk Jazz" m.fl., bl.a. sammen med Mogens Brøgger.

Da Bente i 1992 fik en hjerneblødning, startede min far foreningen "Hjernesagen Albertslund" for at gøre opmærksom på de ramte og afholde revyer, samt skaffe midler til udflugter m.m. Her var han formand i 15 år.

De seneste år led min far af Lewy Body Demens, som desværre var uhelbredelig. Efterhånden som sygdommen skred frem, blev han mere behandlingskrævende, hvilket resulterede i, at han i februar 2019 flyttede til Plejecentret Albertshøj. Her var han meget vellidt og fik en god og omsorgsfuld pleje.

Efter kort tids sværere sygdom, gik han stille bort den 14. oktober 2020.

Æret være hans minde.