Mindeord: Jørnie Kolding er død

Jørnie er død og med hans bortgang har vi mistet et varmt, humoristisk, begavet og engageret menneske. Jørnie levede det meste af sit voksenliv og lagde hele sit arbejdsliv på Vestegnen. Jørnie var socialist og ville et bedre samfund, hvor ligeværd var mere fremtrædende. Han brugte sit arbejdsliv på at rette op på uddannelsesefterslæbet hos de svagest uddannede - han var med til at give unge voksne og voksne en second chance til at tage revanche med uddannelsessystemet. Han vidste, at mange af de udstødelsestruede på arbejdsmarkedet havde brug for uddannelse og var hele tiden i tæt samarbejde med erhvervslivet på Vestegnen for at kunne skræddersy uddannelsesforløb til arbejdstagerne på de lokale virksomheder. På VUC virkede Jørnie som lærer, leder og gennem organisationsarbejde. Jørnie var hf-lærer fra VUC's spæde start som forberedelseskursus, han var med i årene under Amtet og selvejet under Staten. Jørnie blev fællestillidsmand for HF-lærerne på VUC i Københavns Amt. Som tillidsmand syntes Jørnie, at VUC havde brug for bedre ledere og søgte selv og blev forstander for VUC Rødovre, senere VUC Hvidovre-Rødovre og senest uddannelseschef og chef for VUC Erhverv på Vestegnen HF- og VUC. Det politiske og organisatoriske engagement udfoldede Jørnie i Forstanderforeningen for VUC - hvor han i en årrække var landsformand. Selv om Jørnie var rundet af det gymnasiale område, var han voldsomt optaget af 9. og 10.klasse kursisterne på VUC og ikke mindst læse-regnekurserne - FVU, for de voksne, der ikke havde grebet læse og regnekundskaberne i første hug.