Mindeord: Carsten Wittus er død

Bente Bang Clausen, formand for ældrerådet og Paw Østergaard Jensen, formand for social og sundhedsudvalget, skriver mindeord om Carsten Wittus

Mange Albertslundere kender Carsten Wittus fra en mangeårig indsats for byens ældre og som formand for foreningen bag Albertslund frivillig center.

Som ung læste Carsten jura nogle år, men det blev som logistik og souschef med kompetencer i IT at Carsten fik fyldt sit arbejdsliv ud. I samme firma gennem hele arbejdslivet, men desværre lukkede firmaet og Carsten måtte kaste sin energi over frivilligt arbejde i sin nye tilværelse på efterløn.

Det var nu ikke helt fremmed at være foreningsaktiv, da han tidligere havde siddet i skolekommissionen på Egelundskolen hvor hans to drenge Morten og Nikolaj gik.

Carsten kom ind i ældre rådet i 2006 og blev formand i 2009, en post han bestred i 10 år, samtidigt med at sidde i Damgårdshave Forretningudvalg, og bygge frivilligcentret op indtil for to år siden hvor stafetten blev givet videre her. Carsten har også deltaget i mange regions ældrerådsmøder, været aktiv i vestegnsamarbejdet mellem ældrerådene og været med i Danske Ældreråds bestyrelse i 4 år.