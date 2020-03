Det er en god gammel tradition, at Karin Hald står for gækkebrevsklipperier.

Min navn det står med prikker...

Påsken falder i april, så det er nu det er tid for at klippe og sende fine gækkebreve til dem vi holder af.

Traditionen med at klippe og sende gækkebreve - for at gøre sig fortjent til et påskeæg - går meget langt tilbage i historien.