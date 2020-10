Meteorolog er sikker: Det VAR en tornado der ramte

"Den ramte meget lokalt", siger han og forklarer, at han i forbindelse med sine studier var på rundtur i Albertslund en uge efter, for at kigge konsekvenserne af vindens hærgen ud.

TV2-meteorologen betegner det som "meget heldigt", at ingen personer kom til skade ved tornadoens hærgen. At den ramte et boligområde, er også meget usædvanligt:

2 kilometer

Vindstødene i Albertslund var så lokale, at de ikke blev vist på DMI. Men via en grafik har man senere kunnet danne sig et overblik over tornadoen. Her kan man se, at den begav sig i et 2 kilometer langt bælte henover den vestlige del af byen, herunder Roskildevej og Egelundsvej, hvorefter den gik i opløsning i udkanten af et villaområde.