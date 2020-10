Se billedserie Guldholdet i U14 kårde fra Taastrup/Albertslund sammen med deres træner. Johannes ses til højre med dagens to DM-medaljer

Medaljeregn til Albertslund-fægtere i efteråret

Medlemmerne af Albertslund Fægteklub har markeret sig flot i flere sammenhænge

To af Albertslund Fægteklubs U14 fægtere har her i efteråret deltaget i flere konkurrencer ved B&U-DM samt ved kadet/junior-DM i fægtning og er kommet hjem med flere flotte medaljer.

Casper Brown og Johannes Andersson deltog 13. september i deres første U17 og U20 DM i sabel.

I U17 endte de på en hhv. 8. og 5. plads, men i U20 kæmpede Johannes sig til semifinalen, efter en uventet sejr mod en meget erfaren modstander fra Taastrup Fægteklub.

Her blev det dog til et nederlag, men den første bronzemedalje var vundet. Drengene stillede også op til U17 hold konkurrencen sammen med to fægtere fra fægteklubberne i Roskilde og Slagelse. Trods en meget god start kunne holdet ikke gøre meget mod et meget stærkt hold fra Taastrup, så det blev til en flot 2. plads og en sølvmedalje.

Sabel og kårde Blot to uger senere var der tid til U14 DM i sabel og kårde. I kårdekonkurrencen sluttede Johannes kvalifikationsrunden som nr. 1 ud af 15 fægtere. I semifinalen, efter 9 minutters nervepirrende fægtning, stod der til 14-14. Begge fægtere var bagefter meget ligebyrdige, og der skulle 4 forsøg før modstanderen desværre fik det sidste point. Det betød dog en meget velfortjent DM-bronze i U14 kårde til Johannes.

Holdkonkurrencen I kårde-holdkonkurrencen stillede Johannes op sammen med to fægtere fra Taastrup Fægteklub, som han til dagligt træner sabel med. De tre sabeldrenge, som de blev kaldt, var op imod 3 andre stærke hold fra Rudersdal, Glostrup og Vordingborg. Det blev til to sejre, før finalekampen mod de regerende mestre fra Vordingborg. Her måtte drengene virkelig arbejde for hver touché, og det var først til allersidst at Taastrup/Albertslund holdet fik et decideret 5 points forspring. I sidste delkamp skulle Johannes op imod den nykårede Danmarksmester, som udover at være teknisk dygtig, også er markant højere end Johannes, hvilket er en stor fordel i kårdefægtning. Men Johannes fægtede taktisk klogt og efter et par elegante touchéer endte kampen med en sejr til Taastrup/Albertslund holdet på 45-41 og en særdeles velfortjent DM guld medalje.

Sabelkonkurrencen Næste dag fægtede både Casper og Johannes i U14 sabelkonkurrencen. Her kom de desværre op mod hinanden i kvartfinalen og det var Johannes der gik videre til semifinalen, hvor han efter en hæderlig indsats blev slået ud. Men den 3. individuelle DM-medalje for Johannes var i hus. I den efterfølgende holdkonkurrence var det kun Casper der stillede op, sammen med to drenge fra Roskilde fægteklub. I finalen ventede Taastrup Fægteklub og Caspers hold havde ikke de store chancer. Men det blev alligevel til en velfortjent DM-sølv for Casper og hans hold.

I alt kom drengene hjem med 1 guld, 2 sølv og 3 bronze DM-medaljer til klubben og Albertslund!