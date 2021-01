Se billedserie Der er et stigende behov for bedre tale- og mobilbredbåndsdækning, og forholdene i vest er ikke gode, oplæyser TDC Net. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Rymden - stock.adobe.com

Mast camoufleret som skorsten skal give bedre mobildækning

TDC har søgt om at bygge en 40 meter høj mobilmast på Grønningen ud for Rugens kvt. i Albertslund

Albertslund Posten - 28. januar 2021 kl. 06:01 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

En 40 m høj mobilmast kan være på vej til Grønningen ud for Rugens Kvt. I vest.

KPR Towers har på vegne af TDC Net søgt om tilladelse til at opføre masten. Den skal camoufleres som en falsk skorsten, hvor antennerne er inde i 'skorstenen' og derfor ikke synlige. Ved siden af masten skal bygges en mindre teknikbygning.

Det oplyser Albertslund Kommune i Albertslund Posten og på sin hjemmeside.

Hvorfor lige netop her - midt i et boligområde? Der står i ansøgningen:

"Placeringen er valgt ud fra, at masten vil give den mest optimale dækning for området. Placeringen er fundet i samarbejde med kommunen og TDC NET og der har været en indledende forhåndsdialog med Landskabsarkitekt fra Albertslund Kommune vedr. området og mulighederne for opstilling af en mast i dette område.

Derudover vil den nederste del af masten og teknikskab blive skjult af stedsegrøn bevoksning.

Der findes ingen andre høje strukturer i området, som vil kunne anvendes til etablering af en antenneposition indenfor søgeområdet. Det er derfor nødvendigt med etablering af en ny mast, for at TDC NET kan efterkomme det stigende behov for bedre tale- og mobilbredbåndsdækning".

Anledning til debat Planerne har allerede givet anledning til debat.

"Hvorfor har man ikke informeret borgerne om disse planer? Placering af store mobilantenneanlæg midt i en bebyggelse, få meter fra vores boliger. Har vi borgere ikke et krav om at blive orienteret? Skal vi ikke have mulighed for at forholde os til disse planer/problematikker?", spørger Stephan Jensen i et indlæg i AP.

Her kommenterer også kommunalbestyrelsesmedlem Nils Jul Gjerrlev (Kons.) sagen:

"I Albertslund bryster vi os af borgerinddragelse ved hver given lejlighed, men i den her sag er det åbenbart fuldstændig glemt. Jeg er derfor også meget uforstående over, at en sådan sag ikke har været igennem en politisk behandling i miljø- og byudvalg, hvorefter at sagen kunne sendes i høring".

Det er en for-høring Hans-Henrik Høg, leder af Byg, miljø og forsyning i Albertslund Kommune, svarer:

"Offentliggørelsen er netop tænkt som en for-høring inden den politiske proces. På den måde får borgere mfl. mulighed for at komme med bemærkninger til TDC Nets ansøgning om at placere masten inden den politiske proces. På baggrund af ansøgningen og de indkomne foreløbige bemærkninger skal sagen politisk behandles i Miljø- og Byudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen, hvorefter sagen i givet fald sendes i egentlig nabohøring. På baggrund heraf skal der så træffes endelig politisk beslutning".

Der er orienteret om sagen i AP 27. januar og på kommunens hjemmeside: www.albertslund.dk/mast Her kan man læse ansøgningsmaterialet og komme med bemærkninger til indtil 2. februar.

