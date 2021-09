Maleri, skulpturer og glaskunst på Birkelundgård

Helle Borg Hansen siger selv: "Kreativitet, farver og det billedlige udtryk har været en naturlig del af mig det meste af mit liv. Det førte frem til, at jeg efter en del tilløb besluttede, at gå all in som professionel kunstner for ca. 12 år siden. Så har jeg det bedste grundlag for, at kunstneren i mig kan udfolde sig med malerier, der er en blanding af abstrakt og figurativt. Først maler jeg fuldstændig frit, hvor farverne helt har overtaget. Derefter lægger jeg motiverne oven på. Det kan være vilde dyr, hvor der sker noget magisk, så snart jeg har malet den første ansats til øjnene. Så begynder de at kigge på mig og nærmest kræve, at jeg vækker dem til live, og nogle gange virker det lidt som om, jeg ikke er alene om at male billedet. Flamencodansere er også et af mine meget brugte motiver. De udspringer fra mig selv som danser, og mens jeg maler, går jeg nærmest ind i danserne og maler dem indefra. Også her, når jeg har sat de første streger, kan jeg se dem bevæge sig, og så er det bare om at holde trit med penslen."