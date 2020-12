Se billedserie En glad Malene Adler-Platzer modtog Handicapprisen i kommunalbestyrelses-salen. Den består af et diplom og en check på 5.000 kroner. Foto: fdue.

Malene blev hædret: Er både ild og sjæl

Årets handicappris gik til Malene Adler-Platzer

Albertslund Posten - 04. december 2020 kl. 10:20 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Der er tale om et populært valg for årets modtager af Handicapprisen.

For udnævnelsen er baseret på ikke bare én, men flere forskellige indstillinger.

Det gjorde borgmester Steen Christiansen (Soc.) klart, da han torsdag uddelte prisen for 2020 til Malene Adler-Platzer.

"Det har været nemmere i år end andre år, fordi der fra tre forskellige personer er blevet indstillet den samme person til årets pris. Og jeg kan godt - og med fare for stadig at underdrive - skrive under på, at årets modtager lever op til både ild og sjæl i ordet ildsjæls betydning", sagde borgmesteren, og fortsatte:

"Med utrættelighed, ordentlighed og kloghed arbejder årets modtager for en bedre hverdag for en række af borgerne i Albertslund. Med afsæt i egne erfaringer, både de gode og de dårlige, hjælper prismodtageren en masse mennesker i vores by. Hun er med til at bygge bro og forståelse."

Han slog fast, at prisen gives til Malene Adler-Platzer for det meget store arbejde hun har gjort de senere år for børn og unge med særlige behov i Albertslund og deres familier.

Prisen består af et diplom og en check på 5.000 kroner.

Står altid klar Af indstillingerne fremgår blandt andet, at Malene Adler-Platzer "har fået skabt et netværk, som giver forældre til børn med særlige behov, et talerør. Hun står altid klar med hjælp, gode råd og vejledning, hvis man har behov for det".

Samt at hun også hjælper "almindelige" forældre, og ikke kun forældre til børn med handicap.

Fra DH-Albertslund siger formand Bjarke Juul, der også er blandt dem der har indstillet, blandt andet om prismodtagerens indsats:

"Vi håber at de fortsatte konsultationer mellem familienetværket og kommunens medarbejdere vil bevirke at familierne fremover ikke skal nå til Ankestyrelsen, inden der bliver grebet ind - kommunen skulle gerne blive så dygtig til at håndtere sådanne usynlige handicaps i første hug."

Har lagt en dæmper Malene Adler-Platzer var tydeligt glad for de mange fine ord og takkede for prisen. Hun glædede sig over, at "Albertslund-ånden lever endnu", men ærgrede sig over at Corona-restriktionerne har lagt en dæmper på de mange aktiviteter hun gerne vil være med til at sætte i søen.

Hun fremhævede især et dialogmøde om handicappolitik, der desværre måtte aflyses.

"Men når Corona er overstået engang, glæder vi os til at lave en masse ting igen", slog hun fast.

Arrangementet, der traditionen tro blev holdt på FNs internationale Handicapdag, var i år henlagt til kommunalbestyrelses-salen på rådhuset, og hvor der kun var inviteret 10, hvilket selvfølgelig også var på grund af Corona-restriktionerne.

Handicapprisen blev indstiftet i 2015 af Handicaprådet.