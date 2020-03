På Herstedvester og Herstedøster Skole har der været gang i indeklima-renovering. Det arbejde forventes nu udbredt til alle skolerne. Foto: Jørgen Brieghel

Må kvitte anlægsloft: Vil sætte gang i renovering af skoler, veje og dagtilbud

Indeklima på skolerne skal også have et løft. Nu handler det om at få sat de projekter i gang, vi ellers havde udskudt, siger borgmester

Albertslund Posten - 30. marts 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den udmelding som finansministeren kom med torsdag, om at kommunerne må droppe anlægsloftet i 2020, er sød musik i ørerne på mange lokalpolitikere landet over.

Det gælder også i Albertslund, hvor borgmester Steen Christiansen hilser udmeldingen velkommen:

”Det er bestemt kærkomment. Nu kan vi for alvor kigge ind i anlægsarbejder, som vi ellers havde udskudt til et andet tidspunkt”, siger han.

Som eksempler nævner Steen Christiansen bygnings-vedligeholdelse over en bred kam:

”Det er på både vores daginstitutioner, skoler, cykelstier, broer, veje og legepladser. Men det er også for eksempel renovering af klimaskærme i Baunegården, Snerlen, Valmuen og Toppen.”

Steen Christiansen varsler en sag på næste møde i kommunalbestyrelsen, hvor skolernes indeklima-plan kan igangsættes.

Centrum? Som vi tidligere har omtalt, har kommunen vedtaget en strategi for bedre indeklima på kommunens skoler. Der er sat arbejde i gang på Herstedvester og Herstedøster Skole, og borgmesteren forventer at arbejdet nu kan bredes ud til alle skolerne.

”De her projekter kræver selvfølgelig politisk flertal, men jeg forventer at der er politisk opbakning”, siger han.

Samtidig forudser borgmesteren, at der kan komme nyt liv i planerne om udvidelsen af Centrum.

”Det er jo et projekt, der både omhandler butikker, erhverv og flere ældreboliger.”

Lånefinansiering? Der er tale om en midlertidig fjernelse af anlægsloftet, som gælder for 2020. Spørgsmålet er, så om projekterne kan realiseres i den periode der er afsat.

”Projekterne sættes i gang i år, men vi skal fortsat overholde udbudslovgivningen, så den fysiske realisering vil finde sted fra sidst år og ind i 2021. Det afgørende er, at der er truffet beslutning om igangsættelse”, siger Steen Christiansen.

Adspurgt om han forventer at de nævnte, store projekter kan igangsættes uden at optage lån, svarer borgmesteren:

”Der er ikke taget endelig stilling til finansieringen, men det er projekter, der er med i budgettet og overslagsårene. Jeg forventer ikke, vi kommer i betragtning til puljen med 500 millioner kroner til vanskeligt stillede kommuner.”

FAKTA:

Anlægsloftet er en grænse for, hvor meget kommuner og regioner må bruge på at anlægge eller renovere eksempelvis veje, skoler og hospitaler. Formålet med et anlægsloft er at hindre en overophedning af økonomien.

Men det fjernes nu i 2020 på grund af Coronakrisen, der har lagt en dæmper på dansk økonomi.