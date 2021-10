Må aflyse ’kædedans i fængslet’ i sidste øjeblik

”Vi er desværre nødt til at aflyse. Vi har netop fået at vide, at de tilladelser, der er nødvendige for, at man kan tage et område som Vridsløse fængsel i brug, rent faktisk ikke var på plads – sådan som vi ellers var sikre på”, siger en meget trist Maria Ojantakanen.

Vikingelandsbyens Venner og Albertslund Bibliotek skulle ellers have stået for arrangementet, der skulle finde sted lørdag den 23. oktober kl. 12. Men det kan altså ikke gennemføres.

Det oplyser arrangørerne til Albertslund Posten.