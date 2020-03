Må aflyse Motown på Birkelundgaard

Kulturhuset Birkelundgaard aflyser koncerten med ”In The Name of Motown” søndag 5. april i Birkelundladen.

Det oplyser presseansvarlig for Kulturhuset Birkelundgaard, Knud Tietgen Lund.

”Beløb for købte billetter via billet.dk vil automatisk blive tilbageført til samme konto, som den er betalt fra, dog ikke ekspeditionsgebyret”, siger han op opfordrer til, at man følger med på foreningens hjemmeside akbg.dk som løbende bliver opdateret.