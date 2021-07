Lunden på lyd: Ny podcastserie fortæller historierne om Albertslund

Albertslund gennemgår de næste år en stor udvikling. Over 10.000 ny borgere skal flytte til byen i de nye boligområder og bydele, som er i gang med at blive etableret. Nu skal en nny podcastserie give folk mulighed for at komme tættere på Albertslund – og forstå byens mange kvaliteter

"Albertslund er noget særligt. Her er grønt og godt med fællesskab og kultur til den store guldmedalje. Her er det værd at bo og leve for børn, ældre og forældre. Det vil vi gerne have flere til at forstå. Vi vil gerne have flere til at komme tættere på Albertslund og få et nuanceret og helt billede af Albertslund. En del har fordomme om Albertslund, som isoleret set giver et helt forkert billede af byen, som sted at bo og leve. Sidste år ville vi med universet boialbertslund.dk give et mere helt billede af byen, og det bygger vi nu videre på med de her podcasts."