Lukker sommerfest - men åbner haven

Ungdomsskolen indbyder til to gange "Åben Have" med begrænsede antal deltagere

Den skulle have fundet sted 19. og 20. august, men droppes da forsamlingsforbuddet endnu ikke er afklaret og meget tyder på at det ikke bliver hævet.

Men i stedet vil man slå dørene op til "Åben Have"- arrangementer de næste to torsdage. Hvor der er begrænsning på deltagerantallet.

Torsdag 20. august kommer Gypsy Vendetta, og spiller haven op med en omgang sigøjnerjazz. Det vil også være muligt at dyste om førstepladsen på rodeotyren, spille kongespil, sy mundbind, lave bolsjer, drikke alkoholfrie drinks, smage på den hjemmelavede is og pandekagerne.

Det er i øvrigt i denne tid, at elever fra Ungdomsskolen deler programmet for fritidsundervisningen ud til alle 14-18 årige i kommunen.

"Der starter også et helt nyt hold, der kommer til at hedde "vi gør det bare", det er et hold for de unge, der drømmer om en bedre verden og brænder for at gøre noget ved det."