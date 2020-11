Se billedserie Tjekrunden til uddannelsessteder begyndte sidste uge på Vestegnen HF & VUC i Albertslund. Foto: Københavns Vestegns Politi

Lokalpolitiet tjekkede corona-tiltag på uddannelsessteder

Politiets rundtur til uddannelsessteder på vestegnen startede sidste uge hos Vestegnen HF & VUC i Albertslund

For at bekæmpe coronavirus skal unge nu bære mundbind visse steder på deres uddannelsessted, og lokalbetjente fra Københavns Vestegns Politis lokalpoliti møder i disse dage op med information og dialog om brug af mundbind på Vestegnens gymnasier og erhvervsuddannelser.

"Smitten spreder sig lige nu på Vestegnen, så det er uhyre vigtigt, at alle følger de restriktioner og råd, myndighederne giver - og vores lokalbetjente hjælper gerne med at få sundhedsmyndighedernes budskaber helt ud til de unge og på uddannelsesinstitutionerne. Det er uddannelserne, som har ansvaret i eget hus, og vi oplever, at de tager deres ansvar og opgaver i den anledning meget seriøst," siger chefen for lokalpolitiet, politiinspektør Allan Nyring, Københavns Vestegns Politi.

Startede på VUC Mandag lagde to lokalbetjente blandt andet deres patrulje forbi Vestegnen HF & VUC i Albertslund, hvor ledelse, personale og elever virkede velinformerede om mundbind og smittebekæmpelse:

"Uddannelserne er stadig fuldt åbne, og det er både elever og lærere glade for. Men det giver os en helt særlig forpligtelse til at informere og støtte vores kursister og elever i at holde fast i den rette adfærd både på skolen og hjemme. Vi har alle en fælles opgave i at nedbringe smitten, og politiet er velkomne forbi. Kun sammen kan vi få styr på den sygdom, der har så hårdt fat i den københavnske vestegn," siger skolens direktør Tue Sanderhage.

I de kommende dage fortsætter lokalpolitiet rundt på ungdomsuddannelserne.

Øget patruljering Den stigende smitte har ført til yderligere tiltag for at bremse smitten, bl.a. krav om øget brug af mundbind ligesom forsamlingsforbuddet er nedsat til 10 personer. Københavns Vestegns Politi har de seneste dage ført tilsyn og kontrol i alle kredsens kommuner. Der var særlig fokus på butikscentre, restauranter og steder hvor mange mennesker normalt mødes.

Siden marts har Vestegnsn Politi gennemført tæt på 13.000 tilsyn.

"Vi fortsætter indsatsen og har også et særligt og målrettet fokus på de kommuner, hvor smittetrykket er størst. Vi er i et tæt og godt samarbejde med vores kommuner, som lige nu udfører en massiv og målrettet indsats", siger politidirektør Kim Christiansen.

"Det er afgørende, at vi alle tager ansvar for at begrænse smittespredningen. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, og vi kan kun lykkes med det, hvis vi er fælles om det. Vi oplever, at langt de fleste følger myndighedernes anbefalinger - men vi er også klar til at håndtere sagerne i forhold til de enkelte, der ikke følger reglerne," siger politidirektøren.